Tachtig vrijwilligers zwaaien in Gent met vlaggen voor meer aandacht voor vluchtelingen

Het zijn die vlaggen waarmee vandaag zo’n tachtig vrijwilligers van organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, VZW Humain, Victoria Deluxe en Refu Interim zwaaiden aan het S.M.A.K. in Gent. Van daaruit trokken ze door het Citadelpark. “We merken dat de vluchtelingenproblematiek op de achtergrond is geraakt door de Coronapandemie”, gaat Van Schie verder. “Daarom wilden we vandaag, de internationale Wereldvluchtelingendag, aangrijpen om extra aandacht te vragen. Miljoenen mensen leven nog steeds in erbarmelijke omstandigheden, zowel ver van huis als dichter. We werken met organisaties samen die bijvoorbeeld iedere week naar Duinkerke en Calais gaan. De toestand van die vluchtelingen daar is echt schrijnend. Met deze actie proberen we mensen meer empathie te vragen voor mensen die op de vlucht zijn en hopen we meer politieke wil te krijgen om deze problematiek aan te pakken.”