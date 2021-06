Zomerbar Aarschot brandt helemaal uit

Toch blijven de initiatiefnemers niet bij de pakken staan. Paul Schraepen wil eerst het onderzoek afwachten: "Het is niet zeker of ze de oorzaak gaan vinden. Alles is zo erg verbrand, er blijft niets over. Als we wat bekomen zijn en we mogen weer dan gaan we de zomerbar weer openen. We krijgen heel veel berichten van mensen die ons willen helpen." De zomerbar Druppel del mar is erg populair in Aarschot er is plaats voor 68 mensen.