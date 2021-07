400 mensen betogen tegen nieuw "wolvenpark" in D'Hoppebos

De stort- en zavelputten werden ondertussen stilgelegd, maar nu is het een ander familid van de familie Fort die het lot van de grensstreek tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen beroert. Hij wil in het gebied een wolvenpark aanleggen. Het moet een vakantiepark worden met chalets en ook kooien met zes wolven in. De actievoerders zijn niet tegen die plannen op zich maar vrezen dat ze een voorbode zijn van een groter project. Er zou, volgens hen, op termijn een complex van 500 parkeerplaatsen komen met verschillende dierentuinen en twintig verblijfplaatsen. Dat zou een "onverantwoorde druk" leggen op het beschermde gebied.