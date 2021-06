Welke verdachten van aanslagen 22 maart 2016 moeten naar assisen? Beslissing valt komende dagen

In januari had de Brusselse raadkamer geoordeeld dat tien van die dertien verdachten voor het hof van assisen moeten terechtstaan, waaronder Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. De zaak moet nu opnieuw beoordeeld worden door de kamer van inbeschuldigingstelling, die definitief zal oordelen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. De behandeling, die plaatsvindt in de voormalige NAVO-gebouwen in Haren, zal vermoedelijk een drietal dagen in beslag nemen.