Advocaat van vriendin Jürgen Conings: "Ik zal zeker niet meegaan in allerlei complottheorieën"

De vriendin van Conings werd afgelopen vrijdag even opgepakt, zo bleek gisteren. "Ik ga ervan uit dat dit gebeurde als vorm van informatievergaring want men wil in een onderzoek als deze niks aan het toeval overlaten en men wou zeker zijn dat er niks over het hoofd werd gezien", verklaart Partoens. "Mijn cliënte is toen grondig ondervraagd en ze heeft dan opnieuw een verklaring afgelegd. Maar voor alle duidelijkheid: ze is nooit in verdenking gesteld en ze heeft niks te maken met de plannen die Conings desgevallend heeft gehad."

De vrouw bracht wel een nacht in de cel door, maar dat maakt deel uit van de procedure, benadrukt de advocaat. "Wanneer men gearresteerd wordt, mag men 48 uur lang iemand van zijn vrijheid beroven. Er is eerst een lang verhoor geweest en de dag nadien is ze voor de onderzoeksrechter geleid, die haar niet in verdenking heeft gesteld en onmiddelijk opnieuw in vrijheid heeft gesteld."