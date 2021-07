Bewoners protesteren tegen komst tramlijn in Neder-Over-Heembeek

Buurtbewoner Claude De Brabanter heeft zijn bedenkingen bij de tramlijn. "Een tramlijn heeft een grote afstand nodig om te kunnen remmen", zegt Claude. "In de Frans Vekemansstraat zijn drie scholen en twee kindertuinen, oudere mensen komen er hun boodschappen doen. Drie jaar werken doen handelszaken overkop gaan. Dus, wij hier in Neder-over-Heembeek hebben in feite geen tram nodig. Een tram is nutteloos, wij hebben bussen die op het ogenblik hun werk goed doen", besluit Claude. De MIVB gaat alleszins dit jaar nog een bouwaanvraag indienen voor de tramlijn. De werken zijn gepland voor begin 2023.