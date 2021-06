Gemeenten Bilzen en Hoeselt in Limburg fuseren wellicht in 2025

Eind 2020 startten de gesprekken tussen Bilzen en Hoeselt over een mogelijke samensmelting van de twee gemeenten. Gemeente Riemst werd ook bij de gesprekken betrokken maar trok zich in april terug. Bilzen en Hoeselt zouden wel op weg zijn naar een fusie in 2025. De nieuwe fusiegemeente zou 42.300 inwoners hebben op een oppervlakte van 106 km².