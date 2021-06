Boekenbeurs niet overgenomen: "Organisatie moet kiezen tussen afgeslankte versie of faillissement "

De Boekenbeurs zat al een tijdje in financiële problemen en oorspronkelijk had geen van de kandidaat overnemers een bod uitgebracht. Daarom had de organisator Boek.be even geleden al extra tijd gekregen van de Antwerpse ondernemingsrechtbank om een overnemer te vinden. Boek.be was dan in principe tot vandaag, 21 juni, beschermd tegen schuldeisers.

In de tussentijd heeft een kandidaat overnemer zich dan toch aangeboden, maar de ondernemingsrechtbank heeft dat bod afgelopen vrijdag afgewezen. "Er was één bod en daarover heeft de rechtbank geoordeeld dat het niet volstond, omdat het enkel betrekking had op een onderdeel van de activiteiten en omdat het personeel niet mee werd overgenomen", vertelt gerechtsmandataris Nathalie Vermeersch aan Radio 2 Antwerpen.