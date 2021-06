Al 6 boten en motoren gestolen op de IJzer tussen Diksmuide en Lo-Reninge, geen idee wie de dieven zijn

Vorig weekend werd ook een zes meter lange plezierboot gestolen op de Ijzer. Die woog 1000 kg en haal je niet zomaar uit het water. Schipper Bart Castelein van VZW De Boot in Merkem, die bootjes verhuurt, let extra op: "Het voordeel bij ons op De Boot is dat er veel mensen zijn, er is een grote sociale controle. Je kan ook een tracker aan boord installeren zodat je weet waar het bootje is, maar dat kost 100 euro. Als het om kleine bootjes gaat, is het de vraag of het sop de kool waard is."