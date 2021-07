Van verkeerslichten tot designbureaus op veiling Brasschaat: "Ik kom voor een politiefiets"  

In samenwerking met het veilinghuis Hammertime organiseert de gemeente een kijkdag voor goederen die ze via een online veiling wil verkopen. Naast 115 achtergelaten of gestolen fietsen staan er ook 3 wagens, 2 bestelwagens, een afgedankte handicar met een rolstoellift en een veegwagen te koop. Er zijn ook in beslag genomen goederen van deurwaarders te koop en spullen uit het voormalige OCMW-gebouw zoals lantaarnpalen .