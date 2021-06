Bromfietser sterft bij dodehoekongeval in Harelbeke

In Harelbeke is vanmorgen een bromfietser om het leven gekomen bij een dodehoekongeval. Dat gebeurde rond 7.30 uur. De trucker stopte onmiddellijk en probeerde de man nog te helpen. De ziekenwagen en het MUG-team waren snel ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeval. De bestuurder van de vrachtwagen is in shock.