Burgemeester Dilsen-Stokkem opgelucht: "Na alle bezorgdheden kan rust terugkeren voor onze bewoners" 

Na een zoektocht van 35 dagen waarbij politie en leger werden ingezet, is het lichaam van Jürgen Conings in Dilsen-Stokkem teruggevonden tijdens een fietstocht van burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open-VLD) in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Burgemeester Sofie Vandeweerd van Dilsen-Stokkem (Open-VLD) vond het onverwacht: ‘Er was al enkele dagen geen nieuws over Conings en plots hoor ik via collega Tollenaere dat hij iets verdachts rook tijdens het fietsen. Zowel de ontdekking zelf als hoe het lichaam werd ontdekt is een afloop die ik niet had kunnen voorspellen.”