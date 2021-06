ACV Bouw kaart onveiligheid op werven aan: "Te vaak nog situaties die leiden tot arbeidsongevallen"

De vakbond wil zich niet uitspreken over een mogelijke oorzaak van het ongeval, maar ze wil wel aankaarten dat veiligheid op de werf belangrijk blijft en beter moet. "Hoewel er de voorbije jaren al veel inspanningen gebeurd zijn, leiden verschillende zaken te vaak nog tot onveilige situaties. De bouw is een sector waar nog steeds veel arbeidsongevallen gebeuren, dat hebben we in het verleden al herhaaldelijk aangekaart", zegt Ronny Matthysen van ACV Bouw.