Na de dood van Jürgen Conings staat internet bol van complottheorieën: de grootste verzinsels ontkracht

Ook op het videoplatform TikTok trekken mensen het hele verhaal en de beweringen van onder meer de burgemeester van Maaseik in twijfel. Zo zegt iemand dat de burgemeester in een interview te veel details over zijn fietstocht geeft en dat dat verdacht is. En iemand anders speelt opnieuw in op het gevoel dat dit allemaal te veel toeval is. Zo bereikt het complotdenken ook veel jongeren, die onze redactie contacteren met vragen en niet meer weten wat waar is en wat niet waar is.