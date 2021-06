Zweedse premier Stefan Löfven verliest motie van wantrouwen

In Zweden heeft premier Stefan Löfven een motie van wantrouwen verloren. De stemming betekent het einde voor de minderheidsregering van de premier. Löfven heeft nu een week de tijd om het ontslag van zijn regering in te dienen of nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het is de eerste keer in de Zweedse geschiedenis dat een premier een motie van wantrouwen niet heeft overleefd.