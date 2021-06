Steentjes die diamantkoorts in Zuid-Afrika veroorzaakten, blijken "maar" kwartsmineralen te zijn

De steentjes die onlangs in een dorp in Zuid-Afrika gevonden werden en leidden tot een toestroom van duizenden fortuinzoekers, blijken dan toch geen diamanten te zijn. Het gaat om kwartsmineralen, een van de meest voorkomende gesteenten in de aardkorst en dus veel minder kostbaar. Schrijnend voor de vele mensen die hoopten op deze manier een uitweg te vinden uit de armoede en werkloosheid waar Zuid-Afrika mee kampt.