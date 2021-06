Dit najaar nieuwe boekenbeurs in Kortrijk: "Feest van het Boek"

Net nadat bekend was geraakt dat er geen overnemer is gevonden voor de Boekenbeurs, kondigt de stad Kortrijk een nieuw initiatief aan: in de herfst komt er in Xpo Kortrijk een "Feest van het Boek". Het gaat om kersvers initiatief van een vijftiental uitgevers, zegt waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe van Kortrijk in "De wereld vandaag" op Radio 1.