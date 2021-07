Gentse actiegroep vecht voor behoud bushaltes in en rond Gent met symbolische actie

De actievoerders willen een signaal geven met hun actie. "Aan De Lijn en aan de politiekers. Maar we willen ook het publiek ook wakker maken. Men moet beseffen dat er haltes gaan verdwijnen in wijken. Wij zelf hebben het over 6 haltes waarvan we zeker weten dat ze zullen verdwijnen. Maar er zijn er in totaal een kleine 200 over heel Gent die worden afgeschaft", zegt Van Rietvelde. Volgens wat hij vertelt is ook niet geweten over welke andere haltes het allemaal gaat. "De Lijn communiceert daar niet over."