Eerste onument van Vlaanderen onthuld in Kortrijk om coronaslachtoffers te herdenken

Op de begraafplaats Lange Munte in Kortrijk kan je in alle rust en stilte bij het eerste onument in Vlaanderen even stil staan bij het verlies van dierbaren. Het herdenkingsmomument voor de vele coronaslachtoffers is een onderbroken cirkel, waar mensen kunnen op zitten om samen te bezinnen of er bloemen kunnen leggen. De "O" van onument staat voor de cirkel en vormt een teken van verbondenheid.

Landschapsarchitect Bas Smets maakte al eerder een herdenkingsplaats in het Zoniënwoud voor de slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel en tekent de onumenten uit voor verschillende locaties. Want er komen er nog meer, elders in Vlaanderen.



"Veel mensen hebben het afgelopen jaar moeten afscheid nemen van dierbaren in moeilijke omstandigheden, want ze konden hen niet of amper bezoeken. Daarom waren we op zoek naar een plaats waar families even tot bezinning kunnen komen en genieten van het mooie en rustgevende uitzicht. Bij het onument komen de emoties samen in die cirkel en kunnen mensen er hun tijd voor nemen."