Meer F-35's en militairen, verticaal opstijgende vliegtuigen en bombarderende drones: zo moet leger er in 2030 uitzien

Tien experts, netjes verdeeld over de twee taalgroepen in ons land hebben op vraag van minister van de Defensie Ludivine Dedonder (PS) een Strategische Visie klaar over hoe ons leger er in 2030 moet uitzien. Dat leger moet volgens de experts groter zijn, beter en vooral zwaarder bewapend met enkele high-tech capaciteiten én moet meer kunnen. Wie de factuur van dat alles moet betalen, daar spreken de experts zich niet over uit.