Aantal werknemers met voltijdse job op hoogste niveau in 4 jaar tijd

"De coronacrisis is een van de redenen geweest dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder sterk is gedaald", stelt Dirk Vanderhoydonck, Director Flexsourcing bij Acerta. "Als er zich een crisis voordoet, sneuvelen die jobs eerst, zij zijn de spreekwoordelijke kanaries in de koolmijn. Trekt de economie terug aan, dan komen eerst de "kleine" jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims. De volgende stap is dat interims langere contracten worden, waarna er weer meer rechtstreeks tussen werkgevers en werknemers contracten van onbepaalde duur worden gesloten."