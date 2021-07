Glamping langs de Leie: "Vandaag bouwen we onze tenten op"

Vandaag starten 3 jonge ondernemers met een glamping aan de Leie: Vlaskamp. Op 6 verschillende plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen kun je binnenkort luxueus gaan kamperen op een plek waar je normaal gezien nooit komt. Met Vlaskamp voorzien we locaties voor elk wat wils, zegt Thijs Vandewalle van vzw tomato stories. "Je kan kiezen voor een boerderij, een tuin van een industriële erfgoedsite of een idyllisch plekje in Nevele."