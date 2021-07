Herent vernoemt nieuwe sporthal naar Bart Swings

“We hebben heel veel sportverenigingen in Herent en de sportinfrastructuur volstond niet meer”, vertelt schepen van Sport Philippe Scheys (CD&V). Maar het nieuwe sportcentrum zal niet enkel gericht zijn op teamsporten. “We hebben onze bekende teamsporten, maar we wilden het ook uitbreiden naar individuele sporten. Er zal dus een nieuwe mountainbikeroute starten en iemand die individueel een toer wil gaan lopen kan hier zijn spullen achterlaten in een gratis locker en na het lopen een douche nemen.”

In het complex is er plaats voor de klassieke zaalsporten: basketbal, volleybal en badminton. Daarnaast zit er ook een professionele gymzaal in het gebouw die geschikt is om internationale toernooien te organiseren. De werken buiten zijn nog niet voltooid. Daar komen twee beachvolleybalvelden, een skatepark en een geasfalteerde pumptrack. Dat laatste is een parcours met hobbels en bulten waar onder meer steppers, BMX'ers en skaters zich kunnen uitleven.

De Herentse topschaatser Bart Swings naar wie het sportcentrum vernoemd werd, is onder de indruk: “Het is een heel speciaal gevoel. Het blijft ook nog altijd een beetje onwezenlijk om mijn naam hier in het groot te zien staan. Ik ben zelf iemand die van alle sporten hou, dus dat er dan een sporthal waar zo veel sporten in kunnen gebeuren naar mij wordt vernoemd, is echt ongelooflijk.” Vanaf 5 juli zijn de eerste sporters welkom in het sportcentrum Bart Swings.