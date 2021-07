Hogeschool UCLL tijdelijk ontruimd na lek met chemisch vat

“We kregen een oproep binnen over gevaarlijke stoffen, meer bepaald over een vat KGA-afval”, legt brandweerkapitein Frederik Van Der Haven uit. “Een vat met chemisch afval viel tijdens het laden om op de campus in Diepenbeek van de hogeschool UCLL. Het gevolg daarvan was een indringende geur die onrustwekkend was. Het bleek al snel over kleine hoeveelheden ontsnapte afvalstoffen te gaan, maar we hebben het zekere voor het onzekere genomen. De crisisprocedure werd geactiveerd en twee gebouwen werden ontruimd. De situatie was snel gestabiliseerd en niemand raakte gewond.”