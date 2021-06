Honderden gestolen archeologische voorwerpen teruggevonden bij Antwerpse verzamelaar en teruggestuurd naar Italië

Het onderzoek werd in 2017 opgestart in Italië. Speurders zijn er daar in geslaagd de Belgische verzamelaar te identificeren, dankzij de zeldzame grafsteen die hij tentoonstelde in Genève en Parijs. Er ontbrak een deel van de steen met een opschrift, dat bewaard werd in het Archeologisch museum van Trinitapoli. De autoriteiten konden een verband leggen tussen het stuk in het museum en de tentoongestelde grafsteen. Zo kwamen ze uiteindelijk bij de Antwerpse verzamelaar terecht.