"Iedereen met 5 gram juridisch verstand zou het met mij eens zijn", zegt advocaat na wrakingsverzoek in zaak-Sanda Dia

"Ik denk dat 90 procent van de advocaten het met mij eens is. Iedereen die vijf gram juridisch verstand heeft en de zaak zou kennen, zou het met mij eens zijn."

Van Cauter is niet te spreken over de kritiek die hij van enkele collega's heeft gekregen. "Ik denk dat meester Luyckx (advocaat van twee andere studenten die samen met Dia werden gedoopt) een kans gemist heeft om te zwijgen. Het is nooit verstandig om uit een zittingszaal te komen en je onmiddellijk naar de camera’s te begeven. Dan een reactie geven in the heat of the moment is niet verstandig. Op dat ogenblik had hij geen kennis van het wrakingsverzoek. Dat is ook gebruikelijk, want een wrakingsprocedure is niet tegensprekelijk. Dat is een procedure tussen mij en de gewraakte rechter. Daar is hij niet in betrokken. Hij kende mijn argumenten niet, een heeft er wel commentaar op gegeven."

Meester Van Cauter benadrukt nogmaals dat hij geen vertragingsmanoeuvre heeft uitgevoerd. "Het is niet mijn bedoeling om tijd te rekken. Daar zijn andere manieren voor, dan moet je dat niet met een wrakingsprocedure doen. Het gerechterlijk wetboek schrijft de meest strikte termijnen voor voor een wrakingsprocedure. Je kan daar onmogelijk tijd mee winnen. Mijn bedoeling is om tot een eerlijk proces te komen en een deftig georganiseerd debat."