Installaties van Paradise 2021 in Kortrijk bijna klaar

Zaterdag 26 juni start Paradise, de tweede triënnale van Kortrijk. De ontwerpfase door de kunstenaars is al een tijdje achter de rug. Nu is het aan het gespecialiseerde ‘voetvolk’ voor de uitvoering van de ontwerpen. “Vandaag bouwen we op in de gietende regen, dat is niet altijd even prettig. Maar als het af is, gloeien we toch van trots dat we mochten meewerken aan zo'n kunstfestival”, zegt Jens Neyrinck van Aktractie.