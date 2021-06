Einde aan zoektocht naar Jürgen Conings haalt ook internationale media

"Lichaam ontdekt na zoektocht naar Belgische extreemrechtse soldaat", is ook de insteek van de Britse krant The Guardian. Ze vatten het verhaal van de meer dan een maand durende zoektocht samen en kaartten aan dat de zaak de federale regering in verlegenheid heeft gebracht ("the affair was an embarrassment for the government", red). Conings was drie maanden voor zijn verdwijning op een lijst beland voor zijn extreemrechtse sympathieën, lezen we. Daarmee verwijst The Guardian naar de lijst van het OCAD, het coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse in ons land.