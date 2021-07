Kerkuilen hebben veel jongen door goed muizenjaar

Patrick Schuurmans van de Limburgse Kerkuilwerkgroep is blij dat de kerkuil terug een plaats kreeg in de natuur. “We zijn 40 jaar actief en het aantal broedparen in Vlaanderen is van 100 gestegen tot 1.000", zegt hij. "Maar een strenge winter kan nefast zijn voor de kerkuilen en er vallen ook nog veel verkeersslachtoffers. Tijdens het ringen vinden we soms dode kerkuilen in de kisten die gestorven zijn nadat ze vergiftigde muizen aten." Het is ook afwachten hoe het de jongen verder vergaat, want maar 20% van de jonge vogels overleeft het eerste levensjaar.



