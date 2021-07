Nieuw leven geblazen in Wilrijkse kinderboerderij : "Onze ambities liggen hoog"  

De kinderboerderij in Wilrijk was lange tijd een vast begrip. Decennialang leerden kinderen uit de stad hoe het er op een boerderij aan toe gaat. Met de zoektocht naar een nieuwe uitbater is een eerste stap gezet om de kinderboerderij op te knappen en weer toegankelijk te maken voor het grote publiek, zegt Meeuws: "Ik ben ongelofelijk blij dat we deze fantastische plek eindelijk nieuw leven kunnen inblazen. De kinderboerderij in Wilrijk heeft een rijke geschiedenis en wacht een beloftevolle toekomst."