Kortrijkse atletiekpiste bij de vijf beste van Vlaanderen

“Op 10 juli organiseren we nog de Guldensporenmeeting”, zegt Pol Parmentier. “Wie er op 10 juli zal komen, weten we nu nog niet. Maar we zijn van plan om er een hoogstaande meeting van te maken. Bedoeling is om op termijn een stap dichter te zetten naar het World Meetingcircuit en op termijn het Belgische kampioenschap naar hier te halen. Voor onze driehonderd leden geeft dit stadion wel een enorme boost: door de extra capaciteit kan onze club, we tellen nu zowat 300 leden, fors doorgroeien.”