Boek "Leuven Wielerstad", waar Michel Wuyts wielerliefde ontdekte en José De Cauwer als enige Belg Tourrit won

Eén van die verhalen is dat de allereerste Belgisch kampioen wielrennen uit Leuven kwam. "Dat kampioenschap was in 1884 en toen werd nog met hoge bi's gekoerst, die gekke fietsen met een groot voorwiel en klein achterwiel", vertelt Hauspie. "En het was inderdaad een Leuvense student die toen op de dijk in Oostende het hoogste schavotje haalde." Daarnaast lees je in het boek ook het verhaal van de Leuvense sprintbom Jef ‘Poeske’ Scherens, die heel lang het recordaantal wereldtitels op zijn naam had staan. En misschien weten sommige Leuvenaars ook nog dat de Keizersberg in 1958 de eerste officiële ‘berg’ van de Tour de France was.