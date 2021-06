Liveblog - Hoe bereiden Belgische fans zich voor op EK-match Finland - België vanavond?

De Rode Duivels spelen vanavond om 21 uur hun derde en laatste groepswedstrijd van het Europees Kampioenschap. In Sint-Petersburg nemen de Duivels het op tegen Finland. België is al zeker van een plaats in de achtste finales, maar kan vanavond ook groepswinnaar worden. In deze liveblog volgen we hoe jullie naar de wedstrijd toe leven.