Nieuwe opleiding tot hoogbegaafdheidscoach: "Leerlingen hebben nood aan extra uitdaging"

De nieuwe opleiding tot hoogbegaafdheidscoach aan de Howest focust op cognitief sterke leerlingen in het kleuter, lager en het secundair. "We leiden ze op tot coaches binnen hun school zodat ze een veranderingsproces op school kunnen opstarten in samenwerking met een deskundige", zegt de verantwoordelijke voor de opleiding, Eva Tytgat. De opleiding is een postgraduaat en duurt één jaar.