Onderwijs en bedrijfsleven willen meer leerlingen warm maken voor duaal leren

Tegelijk is er ook nog werk om ouders én jongeren warm te maken voor het duaal leren. Voorzitter Ann Vermorgen van de SERV: “Bij de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties is er veel enthousiasme voor deze manier van opleiden. Alleen zien we nog veel koudwatervrees bij jongeren en hun ouders of dit wel een evenwaardige manier van leren is.”

Ook dat wordt een werkpunt voor volgend schooljaar, want SERV en Vlor zijn intussen overtuigd van de voordelen van het systeem dat in september 2019 werd ingevoerd. Algemeen voorzitter Ann Verreth van Vlor: “Duaal leren is voor heel wat leerlingen een aantrekkelijke leerweg: veel leren op de werkvloer, in een individueel traject op maat.”