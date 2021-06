Ivan De Vadder over PFOS-schandaal: "Zwarte piet doorgeven was het spelletje van het weekend"

Straks komt het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samen in verband met de parlementaire onderzoekscommissie rond het PFOS-schandaal, in de eerste plaats om het aantal leden vast te leggen. "Dat is belangrijk omdat je daarmee een aantal partijen erbij kan nemen of net niet", weet VRT-Wetstraatspecialist Ivan De Vadder. Hoe dan ook zal de commissie zich over een aantal pertinente vragen moeten buigen.