Ook bij de bouw van een Leuvense school liep het 2 jaar geleden mis: “Tijdsdruk is niet altijd goed”

De leerlingen en leerkrachten van De Stroom in Leuven zitten ondertussen al een tijdje in hun nieuwbouw in de buurt van de Vaartkom. Maar twee jaar geleden liep het ook fout tijdens de aanbouw van hun school. Toen viel een betonnen gevelplaat naar beneden. Omdat iedereen al naar huis was, vielen er gelukkig geen slachtoffers. “Wat er in Antwerpen gebeurd is, klinkt allemaal heel herkenbaar", vertelt directeur van de eerstegraadsschool Willem Schoors. "Ook onze school is gebouwd volgens de principes van de industriebouw. De timing was hetzelfde, het was het einde van het schooljaar en we keken ernaar uit om te verhuizen in september.”