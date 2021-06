Ook sporen van PFOS aangetroffen in bodem in Beveren: "Bekijken welke maatregelen we moeten treffen"

Voor de inwoners van Beveren is er wel bemoedigend nieuws, want in woongebieden is de bodemsaneringsnorm nergens overschreden, ouders kunnen hun kinderen er dus zorgeloos in de tuin laten spelen.

Slechter nieuws is er voor landbouw- en natuurgebied, want daar zijn de normen wel overschreden. "Die normen zijn bijna 5 maal strenger en worden in alle stalen overschreden", zegt Van De Vijver.