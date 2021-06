Overleg met burgemeesters Boom en Rumst levert niets op: voorlopig geen vergunning voor Tomorrowland

Het overleg over het al of niet doorgaan van het dancefestival Tomorrowland heeft voorlopig niets opgeleverd. Op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon is overlegd met de burgemeesters van Boom en Rumst. Die zagen het niet zitten dat het festival zou doorgaan eind augustus en begin september. Ze vinden de risico's voor de openbare veiligheid en gezondheid te groot.