Antwerpse kerk herdenkt slachtoffers van ingestorte school in wijk Nieuw Zuid: "Ook de buurtbewoners sterken in hun verdriet"

Gisterenavond is er in de Sint-Michielserk in Antwerpen een herdenkingsmis gehouden voor de slachtoffers van het ingestorte schoolgebouw in de wijk Nieuw Zuid. Daar is elke zondagavond een mis, maar pastoor Bart Goossens wilde toch stilstaan bij het ongeval en zijn medeleven betuigen. "We vonden het nodig, voor familieleden en nabestaanden, maar ook voor buurtbewoners die ooggetuigen zijn geweest van de ramp. Het heeft hen gesterkt in hun verdriet."