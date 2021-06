Rivierpark Scheldevallei kandidaat-nationaal park: "12.000 hectare unieke natuur van Gent tot Antwerpen"

Rozan van La Vie en Rosie maakt picknicks voor die fietstochten. Mensen kunnen bij haar in Temse een picknick bestellen en enkele tientallen meters verderop in de Roomkouter, een mooie natuurplek, genieten van hun picknick. "We bieden de mensen een beetje hartig en zoet, met onze homemade pasta, cinnamon rolls, tapenades, we proberen zoveel mogelijk zelf te maken of anders met lokale handelaars te werken." Haar eigen favoriete plekje in het kandidaat nationaal park is het park in Temse, naast het water: "Vroeger ging ik daar vaak spelen, het ligt naast het zwembad, als het warm is, is het daar verfrissend."

