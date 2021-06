Seinstoring legt premetroverkeer plat in Antwerpen: "Geen idee hoe lang dit gaat duren"

De problemen aan de seinen van het ondergrondse premetronet zijn al sinds deze ochtend aan de gang. "Vanochtend was het een beperkt probleem. Toen beperkten de storingen zich tot de lijnen 8 en 10. We hebben dat dan kunnen oplossen. Maar vanmiddag, ergens tussen 13 en 14 uur, hebben we moeten vaststellen dat het hele premetronetwerk uitgevallen is", zegt Astrid Hulhoven van De Lijn.

"We hadden op dat moment 5 trams die ondergronds vastzaten. We hebben de brandweer erbij geroepen, maar uiteindelijk was evacuatie niet nodig", gaat Hulhoven voort. "We zijn erin geslaagd om de trams tot bij de perrons te krijgen, zodat we reizigers gewoon konden laten afstappen in het dichtstbijzijnde station."