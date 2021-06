Slechtvalk gered in Ronse: vogel was noorden kwijt en zat met ring vast aan kruis van Sint-Martinuskerk

Volgens De Meulemeester stelt de vogel het nu wel goed. "Hij is gezond en alert. Of de poot volledig zal genezen, is nog af te wachten. Hij is alleszins zo goed mogelijk gespalkt. Hij zal waarschijnlijk na een goeie week opnieuw gelost kunnen worden, zodat hij weer bij zijn ouders kan."

De jonge slechtvalk komt waarschijnlijk uit het nest op de Sint-Hermesbasiliek in Ronse. Daar broeden al enkele jaren slechtvalken in de toren. Eind vorige maand was er nog een incident in Ronse met een slechtvalk. Toen vloog een jong een café, vlakbij de basiliek, binnen. Het is nog onduidelijk of het om dezelfde slechtvalk gaat.