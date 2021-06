Spaanse regering verleent gratie aan Catalaanse separatisten

De voormalige minister-president van de regio Catalonië, de separatist Carles Puigdemont, liet eerder al weten dat gratie geen oplossing is voor de Catalaanse crisis. "Het is duidelijk dat dit geen politieke oplossing voor het politieke conflict is".



De gewezen minister-president leeft sinds 2017 in ons land om aan de vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen. Puigdemont komt niet in aanmerking voor de gratie, de regering van Sanchez wil nog altijd dat hij in Spanje berecht wordt.