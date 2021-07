Stad Peer wil snel duidelijkheid over PFAS-vervuiling Kleine-Brogel

In dat overleg met het Agentschap Zorg is intussen afgesproken dat er duidelijke communicatie komt voor de bewoners. Na de nieuwe metingen van Ovam moet dan duidelijk worden of er extra maatregelen nodig zijn, maar voorlopig is dat niet het geval.

Of er op de luchtmachtbasis zelf maatregelen moeten getroffen worden is een zaak voor defensie. "Maar", zo zegt burgemeester Mathei, "de vervuiling situeert zich op één specifieke plek, waar maar enkele werknemers komen." Het is uiteraard ook een plek waar geen groenten geteeld worden of kippen gehouden, dus het risico is daar laag."