Antwerpenaar Stefan woont in Finland, maar supportert voor de Rode Duivels: "De vaderlandsliefde is te groot"

Finland neemt voor de eerste keer deel aan het EK. "Of het voetbal leeft bij de Finnen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik woon in een heel groot gebied met veel bomen, dus ik zie niemand. Zelfs mijn buren kan ik niet zien", lacht hij. "Tijdens een match van Finland ben ik ook nog nooit in de stad geweest. Ik heb geen idee of het daar méér leeft. Eigenlijk heb ik zelf ook niets met voetbal, maar dit wil ik zien"