Sven Nys Cycling Center viert vijfjarig bestaan met streetart en feestprogramma

Wie ondergedompeld wil worden in de wereld van het veldrijden en andere off-road fietsdisciplines zoals BMX en mountainbike, kan al vijf jaar terecht in het Sven Nys Cycling Center aan de Balenberg in Baal-Tremelo. Kinderen kunnen er het plezier van off-road fietsen leren kennen in de Sven Nys Academy onder leiding van een team begeleiders onder wie ook Sven Nys zelf. "We geven hier opleiding aan 900 kinderen, dus het wordt bijzonder populair", vertelt Nys. "Ik kom hier zelf ook drie tot vier keer per week om iets te eten of te sporten. Ik ben hier graag."

Het centrum vormt daarnaast een uitvalsbasis voor heel wat fiets- en wandeltochten. "Na vijf jaar kunnen we wel stellen dat het een succes is. Niet alleen de buurtbewoners, maar ook mensen van ruim daarbuiten hebben het domein leren kennen", vertelt de burgemeester van Tremelo Bert De Wit (CD&V). "We hebben Tremelo toeristisch op de kaart gezet. Ik noem het altijd de poort tot het Hageland, want je kan hier vertrekken voor een mooie fietstocht en achteraf een frisse douche nemen en iets drinken op het prachtige terras."