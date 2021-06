Krijgen kijkers in EU-lidstaten in de toekomst minder Britse tv-series en films te zien?

Krijgen kijkers in de EU-lidstaten binnenkort minder Britse tv-series en films te zien? Daar zou het wel eens van kunnen komen, schrijft de Britse krant The Guardian. De krant zegt een intern EU-document te hebben ingekeken, waaruit blijkt dat de EU van plan is te snoeien in de "onevenredige" hoeveelheid Britse producties die in de Europese lidstaten worden uitgezonden.