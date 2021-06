Totaalspektakel De Grote Schijn keert terug naar Rivierenhof in Antwerpen

De tickets voor de vorige editie werden overgezet naar deze editie, wat ervoor zorgt dat De Grote Schijn 2021 bijna is uitverkocht. De laatste tickets zijn vanaf vandaag te koop. "We waren vorig jaar klaar om te openen, maar door corona werd het geannuleerd. Dat was natuurlijk jammer, want alles stond klaar en er is veel tijd en energie in gekropen. Anderzijds was het een soort van generale repetitie voor dit jaar", vertelt bezieler Christophe Van Hostauijen.