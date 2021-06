Turks Grondwettelijk Hof onderzoekt of pro-Koerdische partij HDP kan worden verboden

Het Turkse Grondwettelijk Hof gaat onderzoeken of het mogelijk is om de pro-Koerdische partij HDP te verbieden, wegens vermeende banden met de PKK. De linkse HDP, de op twee na grootste partij in Turkije, wordt al langer in het vizier genomen, niet alleen door de AKP van president Recep Tayyip Erdogan, ook van zijn coalitiepartner, de rechts-nationalistische MHP.